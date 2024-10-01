Gençlik Meclisi’nde MYK’ya gidecek isimlerin belirlenmesinin ardından yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı.
İsmail Barbaros başkanlığındaki MYK şu isimlerden oluştu:
“İsmail Barbaros - Başkan; Deniz Kim - Sekreter; Ahmet Köseoğlu - Örgüt Sekreteri; Doğucan Akdeniz - Örgüt Sekreteri; Enç Yılmaz - Mali Sekreter; Berke Dağlı - Dış İlişkiler Sekreteri; Çağın Nevruz Özsoy - Basın Yayın Propaganda Sekreteri; Deniz Miralay - Çevre Sekreteri; Berkan Bengihan - Sivil Toplum ve Emek Sekreteri; İlsu Hanife Çetinkayalı - Eğitim Sekreteri;
Kaynak: rss