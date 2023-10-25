Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı çocuk şenliği düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Dikmen Yeni Park’taki etkinlikte yüz boyama, palyaço, şişme oyunları ve yiyecek içecek stantları yer aldı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Güldağ, gençleri yok sayan bir yönetim anlayışından çocuklara dair bir şey beklemenin imkansız olduğunu söyledi.

Güldağ, “Fakat bizler geçici de olsa çocuklara özgürce eğlenebilecekleri bir etkinlik yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.