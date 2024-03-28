“Yoksulluğa, yolsuzluklara ve yok oluşa karşı kol kola girelim!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, “Yoksulluğa, yolsuzluklara ve yok oluşa karşı kol kola girelim” ifadelerini kullanarak Cumartesi Gazimağusa’da düzenlenecek yürüyüş öncesi tüm kesimlere birlikte mücadele çağrısında bulundu.

CTP, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yoklaşmaya yeter" temasıyla başlattığı eylemlilik süreci kapsamında bu hafta Gazimağusa’da olacak.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Cumartesi saat 10.30'da Mağusa Anıt Çemberi'nden Sulu Çembere kadar yürüyüş gerçekleştirecek olan CTP, sokaktaki mücadelesine devam edecek.

-Kayalp: “Mücadele hem sokakta hem Meclis’te devam ediyor”

Güzelyurt’un ardından bu hafta Gazimağusa’da düzenlenecek yürüyüş öncesi açıklama yapan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, yolsuzluklar, yoksulluk ve yoklaşma gibi sorunlara dikkat çekeceklerini kaydetti.

"Mağusa Limanı'nın peşkeş çekilmesi, DAÜ'nün de batırılmak istenmesi ile ilgili de hükümete tepki koyacaklarını" kaydeden Kayalp, tüm kesimlerin birlikte mücadele etmesinin önemine işaret etti.

Kayalp, tüm kesimlere, düzenlenecek yürüyüşe katılım çağrısında bulundu. Yürüyüş sonunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşma yapacağını da belirten Kayalp, hem sokakta hem de Meclis’te mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

-“Yolsuzluğa ve yokluğa karşı kol kola girelim”

Kayalp, Sosyal Sigortalı insanların, ilaca erişimlerinin sağlanamasından dolayı yaşanılan mağduriyeti de anımsattı.

Açıklamada, "yürüyüşte, adına 'hükümet' denen yapının protesto edileceğini" kaydeden Kayalp, memleket sevdası olan herkesi eyleme katılmaya davet etti. Oktay Kayalp, “Tüm halkımıza çağrımız, yoksulluğa, yolsuzluklara ve yok oluşumuza karşı kol kola girerek mitingimize destek vermeleridir” diye konuştu.