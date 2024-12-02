CTP, Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunları derin bir endişe ile takip ettiğini kaydederek, "engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve ekonomik yaşama eşit erişim gibi anayasal haklarından mahrum bırakılmalarının uzun yıllardır çözümsüz bırakılan, ciddi bir sosyal adaletsizlik olduğunu" vurguladı.

Yapılan açıklamada, engellilerin yaşadığı sorunlar; erişilebilirlik eksikliği, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği, özel eğitimde eksiklikler, bürokraside aksaklıklar, istihdam sorunları, yaşam/mola evlerinin eksikliği ve ekonomik destek eksikliği gibi başlıklar altında özetlendi.

Anayasal haklara erişimde engelli bireylerin önünde mimari ve çevresel engellerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, kamu alanlarının erişilebilirliğinin sadece bir bina tasarımı değil, bir hak meselesi olduğuna dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç ve tıbbı malzeme tedarik süreçlerinin yetersiz olduğu, parapleji hastaları gibi bireylerin yaşamsal ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla yurtdışından karşılamaya zorlandığı savunulan açıklamada, özel eğitim ihtiyacına da değinilerek Özel Eğitim Yasası’nın tüzüklerinin tamamlanmamış olmasının yasayı işlevsiz hale getirdiği kaydedildi.

- “Haklara erişimi düzenleyecek kapsayıcı bir yasa hazırlanmalı”

Açıklamada, engelli bireylerin haklarına erişimi düzenleyecek kapsayıcı bir yasanın hazırlanması ihtiyacına da işaret edilerek, özellikle son 17 yılda kamuya yalnızca 30 engelli bireyin istihdam edilmiş olmasının “kabul edilemez” olduğu belirtildi.

Ülkede yatılı yaşam evleri ile mola evlerinin eksikliğinin ailelerin endişelerini artırdığı ve hayatlarını sınırladığı ifade edilen açıklamada, bu tür merkezlerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, ayrıca, devletin engelli bireylere sağladığı ekonomik desteklerin günün şartlarında yetersiz kaldığı ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, engellilerin "yardıma muhtaç" olarak değil, "fırsat verildiğinde başarabilen" bireyler olarak görülmesi gerektiği vurgulanarak, bu kapsamda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının, somut adımlar atılmasının ve toplumsal bilincin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Engelli bireylerle dayanışma içerisinde olmanın daha eşit, adil ve insani bir toplumun temellerinin atılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, CTP’nin engelli bireylerin hak ettiği eşit, onurlu ve kaliteli yaşam standartlarını sağlamak için mücadelesine devam edeceği belirtildi.