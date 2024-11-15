Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ülkede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetiyle bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyetlerin CTP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, CTP Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli eşlik etti. Özel başkanlığındaki CHP heyetinde ise CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile CHP Parti Meclis Üyesi Sinem Kırçiçek yer aldı.

Genel başkanlar karşılıklı hediye takdiminde de bulundu.

-Özel

Görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son 1 yılda üçüncü kez KKTC’ye geldiklerine dikkat çekti. Özel, gelişlerinde kardeş parti CTP’yi de ziyaret ettiklerini, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın da Türkiye ziyaretlerinde kendilerine uğradığını kaydetti.

15 Kasım’ın Kıbrıs için önemli bir gün, KKTC’nin 41’inci yaş günü olduğunu belirten Özel, tüm CHP üyeleri adına bir kez daha kutladığını ifade etti.

Bu anlamlı günde CTP Genel Başkanı Erhürman ve heyetiyle güzel bir görüşme yaptıklarını söyleyen Özel, CTP’ye ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

- Erhürman

Özel ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise ziyaretden dolayı CHP heyetine teşekkürlerini ifade ederek, son dönemlerde sık görüşme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Sosyalist Enternasyonal’e üye olan iki kardeş parti olduklarına işaret eden Erhürman, temas ve görüş alışverişlerinin devam edeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle CHP’nin ülkede bulunduğunu hatırlatan Erhürman, bugün siyasi bir yorumda bulunmanın doğru olmadı görüşünde olduklarını belirtti.

CHP heyetinin ilerleyen saatlerde adadan ayrılması bekleniyor.