Akansoy: “Annan Planı referandumunun 20’nci yılında bu haysiyetli iradeyi saygıyla selamlıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP), Annan Planı referandumunun 20’nci yılında “Varız, Tarih Yazarız” başlığıyla panel ve etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs adasındaki tarihi Annan Planı referandumunun üzerinden 20 yıl geçtiğini belirterek, “Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaya koyduğu barış planı Kıbrıs’ın her iki toplumu tarafından kabul edilseydi, ‘Birleşik Federal Kıbrıs’ bugün 20'nci yaşına girecekti” dedi.

Kıbrıslı Türklerin, yüzde 65 gibi önemli bir çoğunlukla iradesini adanın yeniden birleşmesi yönünde kullanarak, sesini dünyaya duyurduğunu kaydeden Akansoy, “Annan Planı referandumunun 20’nci yılında bu haysiyetli iradeyi saygıyla selamlıyoruz. Annan Planı kabul edilmese de Kıbrıslı Türklerin kalkışması, dayanışması, emeği, yürek ve bilinç bütünlüğü hiç unutulmadı.” ifadelerini kullandı.

Akansoy açıklamasına şöyle devam etti:

“Annan Planı ve referanduma giden süreç belki Kıbrıs’a barış getirmedi ama barikatları devirdi, karşılıklı geçişler yıllar sonra yeniden başladı, toplumlar yeniden buluştu. Referandumla birlikte yeni iş birliği kapıları aralandı, Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ ve ‘Mali Yardım Tüzüğü’ gibi adımları yaşamla buluştu, binlerce öğrencimiz Avrupa’da eğitim almaya başladı. Yine bu süreçte Avrupa Konseyinde ‘gözlemci üyelik’ statüsü kazanıldı.”

“O günlerin, dünyaya açılma, özgürleşme, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllardır maruz kaldığı izolasyon ve dünyadan kopartılma politikalarının son bulması için umut mevsimi olarak tarihe kazındığını” belirten Akansoy, “Annan Planı'nın, gelecek belirsizliğinin sonlanacağı bir dönüm noktası olarak görüldüğünü, Kıbrıslı toplumların tarihte ilk kez kendi geleceklerine kendileri karar vermek için sandık başına gittiğini” kaydetti.

-“Kıbrıslı Türkler, maalesef çözümsüzlüğün bedellerini ödemeye devam etti”

Kıbrıs’ta barış isteğini tarihi bir “evet”le dünyaya haykıran Kıbrıslı Türklerin, çözümsüzlüğün bedellerini ödemeye devam ettiğini ifade eden Akansoy, “20 yıl sonra Annan Planı öncesi süreçte olduğu gibi diyaloğu, müzakereyi ve diplomasiyi terk ederek, insanımızı adanın üçte birine hapsetmek isteyen zihniyetle yeniden yüzleştik” dedi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy açıklamasında, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tek bir gün dahi federal çözüme ve barışa olan inancımızı, kararlılığımızı ve bağlılığımızı yitirmedik. İnanıyoruz ki, Kıbrıslı Türkler, yeni bir sürecin daha yaratıcısı, sürükleyicisi ve öncüsü olmaya hazırdır” ifadelerine yer verdi.

Annan Planı referandumunun 20’nci yılı nedeniyle düzenleyecekleri panel ve etkinliklerle, o tarihi günlerin ışığında Kıbrıs’ın geleceğini konuşmak, irdelemek, sorgulamak ve geleceğe ışık tutmak istediklerini belirten Akansoy, Annan Planı sürecinin isimlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, aktörlerini bu amaçla yeniden bir araya getireceklerini kaydetti.

-Panel ve etkinliklere tüm halk davetli

“Annan Planı Referandumunun 20’nci yılında ‘bu ülke biziz’ diyor ve kararlılığımızı yineliyoruz. Varız, tarih yazarız” diyen Akansoy, panel ve etkinliklere tüm halkın davetli olduğunu belirtti.

Akansoy’un açıklamasına göre, “24 Nisan Haftası Etkinlikleri” şu şekilde:

“17 Nisan- Çarşamba

Mağusa Belediye Salonu-19.00

Panel: Crans Montana Süreci ve Sonrası

Panelistler: Özdil Nami, Yannis Kasulidis

Moderatör: Okan Dağlı

18 Nisan- Perşembe

Girne- Dome Hotel-19.00

Panel: Annan Plan Sürecinde Medya

Panelistler: Hasan Hastürer, Mustafa Karaalioğlu, Erdal Güven, Başaran Düzgün

Moderatör: Muhittin Tolga Özsağlam

22 Nisan- Pazartesi

Lefkoşa- Concorde Hotel-18.00 Kokteyl –Sergi -19.00 Panel

Panel: Annan Planı, Dünden Bugüne

Panelistler: Mehmet Ali Talat, Serdar Denktaş, Mihalis Papapetrou, Andros Kipriyanu

Moderatör: Fikri Toros

23 Nisan- Salı

Doğancı (Elye)-18.30 Barış Ateşi - Panel

Panel: Toplumsal Mücadele ve Çözüm Süreci

Panelistler: Ferdi Sabit Soyer, (BMBP - dönemin sendikacıları)

Moderatör: Fatma Ekenoğlu

24 Nisan Çarşamba

Lefkoşa- Kuğulu Park-19.00 Konser

Sanatçılar: Umut Albayrak, Deniz Tekin, Let’s Sing Together

Takdim- Anı: Cenk Mutluyakalı, Gülden Karakaya, Sami Özuslu”