Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış, konuşmalarla devam etti. Halk dansları gösterisinin ardından protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, park açıldı.

-Tatar: “KKTC’yi gözümüz gibi korumamız gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, herkesi selamlayarak, Çorum Belediye Başkanı ve belediye meclis üyelerini Beyarmudu’nda görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin bu iletişim çağında daha da güçlenmesi ve genç nesillerin birbirlerini daha iyi tanımasının önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’deki varlığımızı sağlam bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Çıtayı yükselterek, KKTC’yi bütün dünyaya tanıtma çabaları içerisinde olduklarını ifade eden Tatar, anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki temas ve ziyaretlerin artmasını temenni etti.

Türkiye’yi sık sık ziyaret ettiğini ve Türk halkıyla buluştuğunu dile getiren Tatar, Türkiye ile KKTC’nin et ve tırnak olduğunu vurguladı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kurtuluş savaşının, Kıbrıs Türk halkına ilham kaynağı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlerin verdiği bağımsızlık mücadelesiyle bugün bayraklarımızla milletimize yakışır bir şekilde omuzlarımızdaki vasiyeti ve emaneti en iyi şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı ve ekibine ortaya çıkardıkları eser nedeniyle teşekkür eden Tatar, bütün bunların plan, program ve vizyon istediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, daha kaliteli bir yaşam için altyapı yatırımları ve park alanlarının yaratılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Tatar, “KKTC’nin her köşesi bizim için çok önemlidir. Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar… İnsanların kaliteli yaşam sürmeleri en büyük temennimiz ve dileğimizdir” diye konuştu.

1974 Barış Harekatı’ndan 50 yıl sonra barışın, huzurun, güvenliğin ne anlama geldiğini daha iyi takdir ettiklerini kaydeden Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, Türkiye’nin de tam desteğiyle, KKTC devletinin egemen bir devlet olarak anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın zihniyetinin, Birleşik Kıbrıs’a gidecek bir yolculukta Kıbrıs Türk halkını asimile etmek, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını koparmak olduğunu belirten Tatar, milli siyasetin daha da kökleşmesi için uluslararası temasların artırılması gerektiğini söyledi.

Beyarmudu’ndan, Çorum’a ve bütün Türkiye’ye selamlarını ileten Tatar, “Biz aynı milletin evlatları olarak mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu. Doğu Akdeniz’in kritik önemine dikkat çeken Tatar, “KKTC’yi gözümüz gibi korumamız gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, parkın bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

-Aşgın: “KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz”

Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmasına, herkesi selamlayarak, başladı, “Anavatandan yavru vatana geldik ama burası bizim vatanımız, burası hepimizin vatanı” dedi.

“Beyarmudu, bizim için Çorum’dur. Çorum bizim için Beyarmudu’dur” diye konuşan Aşgın, Beyarmudu’na hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği 2071 hedefine dikkat çeken Aşgın, “Türk evsiz olur, Türk barksız olur, Türk asla vatansız olmaz, bayraksız olmaz, ezansız olmaz” dedi.

Anavatan Türkiye olarak her zaman KKTC’nin ve belediyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Aşgın, parkın yapımına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Beyarmudu’na bundan daha güzel bir park yapma temennisini de dile getiren Aşgın, KKTC’nin, tüm devletler içerisindeki şanlı yerini almasını diledi.

-Bebek: “Sizler için çalışmaya devam edeceğiz”

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ise, yaklaşık 15 yıldır parkın yapımı için beklendiğini ifade ederek, seçildiği ilk gün, Beyarmudu Belediyesi’nin hak ettiği yatırımları alacağını söylediğine işaret etti, “Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Bu da bunun sadece bir örneği” dedi.

Bölgenin stratejik konumuma işaret eden Bebek, son 30 yıldır yapılmayan, bekletilen projelerin tamamının, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve hükümetin katkılarıyla tek tek hayata geçirildiğini vurguladı. Çorum Belediyesi’ne katkıları nedeniyle teşekkür eden Bebek, gelecek hafta Türkmenköy Doğa Parkı Projesi’nin de başlayacağını belirtti.

Sosyal ve sağlık alanında birçok projeye imza attıklarını kaydeden Bebek, eğitime büyük destek verdiklerini, yaşlılara, engellilere sahip çıktıklarını söyledi. “Ben makam aracı hiç kullanmadım onu tamamen yaşlı ve hasta insanlarımıza tahsis ettik” diye konuşan Bebek, verdiği tüm sözleri tek tek yerine getirdiğini belirtti.

Bölge halkının çok daha iyisine layık olduğunu ifade eden Bebek, 2026 yılında bölgenin daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Belediye çalışanlarına da teşekkür eden Bebek, “Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek, konuşmasını tamamladı.