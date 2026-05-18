Mervan el-Behici adlı gencin bulunması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bir askeri helikopterin de katıldığı aramalarda çok sayıda gönüllü de seferber oldu.

Behici, Echara bölgesinin doğusundaki çölde arızalanan aracının yanında sağ bulundu.

Uzmanlar uyardı: Çölde kaybolursanız ne yapmalısınız?

Al Jazeera‘nin haberine göre uzmanlar, çöl gezilerinden hoşlananları uyardı:

“Aracını arıza yaparsa ondan uzaklaşmak hızlıca bulunma şansınızı azaltabilir. Gerek kara gerek hava ekipleri için bir aracın tespiti insana göre daha kolay. Bu gibi durumlarda aracın yakınında kalmak daha güvenli.

Hayatta kalma şansını artırmaya katkıda bulunabilecek temel adımlarsa sakin kalmak, su ve enerjiyi tasarruflu kullanmak. Son olarak konumunuz bildirmek.”