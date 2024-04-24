“ÇOCUK MOBİL BANKACILIĞI” VE “DIJIKUMBARA HESABI”

Universal Bank Genel Müdürü Yücel Gök, gelecek nesillerin hayatını şekillendirmelerine katkı sağlamak adına yeni nesil bankacılık sistemi Dijikumbara Hesabını ve bununla birlikte KKTC’de bir ilk olan Çocuk Mobil Bankacılığını hayata geçirdi.

UNIVERSAL BANK ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE YATIRIM İÇİN DIJIKUMBARA HESABI VE ÇOCUK BANKACILIĞINI HAYATA GEÇİRDİ.

Universal Bank, gelecek nesillerin finansal geleceklerini güçlendirmek ve çocuklara tasarruf alışkanlıkları kazandırmak için önemli bir adım attı. Genel Müdür Yücel Gök, dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak geliştirilen Dijikumbara Hesabı'nı hayata geçirildiğini duyurarak, ailelerin ve çocukların finansal alışkanlıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gök, Dijikumbara Çocuk Hesabı’nın modern bankacılığın getirdiği yenilikçi bir yaklaşımı temsil ettiğini savunarak, Universal Bank'ın güvencesi altında 23 Nisan'da başlatılan Dijikumbara Çocuk Mobil Bankacılığı projesi ile küçük yatırımcıları büyük adımlar atmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Gök, bankacılık sektöründeki hızlı dijital dönüşümüne vurgu yaparak, çocukların geleceğini güvence altına alacakları, kullanımı kolay yeni nesil bankacılık sistemi ile en yüksek faizle birikim yapabileceklerini belirtti.

Gök ayrıca, mobil bankacılığa uyumlu dijital kumbaraların tasarruf etmeyi ve bütçe yapmayı kolaylaştırdığını vurgulayarak, bu tür yatırımların çocukların geleceği üzerinde büyük bir etkisi olacağını savundu.

Dijikumbara Hesabı sayesinde çocuklar, finansal bilinçlenme ve geleceklerini şekillendirme konusunda daha donanımlı olacaklar. Mobil Bankacılık üzerinden entegre edilen “Çocuk Bankacılık Modu” sayesinde çocuklarımız birikimlerini dijital ortamda takip edebilecekler. Bu yenilikçi adım, ailelerin ve toplumun finansal geleceğini güçlendirmek için önemli bir adım olacak.

Universal Bank sadece finansal hizmet sağlayıcısı olarak değil, topluma ve geleceğe yatırım yapan ve teknoloji trendlerini yakınan takip eden bir kurum olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.