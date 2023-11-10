Güney Kıbrıs’ta her üç çocuktan birinin, akıl sağlığı sorunu yaşadığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Okul Yaşlarındaki Çocukların Davranışlarıyla ilgili Dünya Araştırması sonuçlarına dayanarak Güney Kıbrıs’a ilişkin verilere yer verdi.

Araştırmanın, Kasım 2021-Nisan 2022 dönemi arasında, 212 okuldan 4 bin 818 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini yazan gazete, gerek Güney Kıbrıs’ta gerekse dünyada, her dört veya her üç çocuktan birinin, akıl sağlığı sorunu yaşadığını belirtti.

Habere göre haftada birden fazla sinirlilik gösterenlerin oranı yüzde 38; öfke veya sızlanma yüzde 38.7; uyku güçlüğü yüzde 20.8; keyifsizlik ise yüzde 24.5 şeklinde yer aldı.