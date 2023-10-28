Güney Kıbrıs'ta Çocuk Mahkemesi, 18 yaş altındayken, çocuklara yönelik ciddî cinsel istismar suçları işleyen bir kişiye sosyal hizmet cezası vermek zorunda kaldı.

Haravgi’nin haberine göre bugün 18.5 yaşında olan kişi, 18 yaşına basmadan önce 13 yaş altındaki diğer çocuklara karşı çok ciddi cinsel istismar suçu işlediğini itiraf etti. Suçu işlediği tarihte 18 yaşını doldurmamış olduğu için hapis cezası yerine sosyal hizmet cezası vermek zorunda kalan mahkeme heyeti kararını açıklarken, çocuk suçlular için halen bir tutukevi kurulmamış olmasından derin endişe belirtti.