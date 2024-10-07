Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan (KTEZO) yapılan açıklamaya göre, okulda bu yıl artan öğrenci sayısına bağlı olarak üç öğretmen daha eğitimci kadrosuna dahil edildi.

650 öğrenci sayısına ulaşan Taner Akcan Çıraklık Okulu, kurulduğu 2009 yılından bu yana tam gün olarak saat 15.30’a kadar faaliyetlerini sürdürüyor.

-Tulga

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl Gazimağusa Belediyesi ile iş birliği içerisinde Gazimağusa’da açılan Çıraklık Merkezi ile iki okulun sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını belirtti.

Hedeflerinin eli iş tutan iyi insan yetiştirmek olduğunu ifade eden Tulga, meslekleri ileri götürmeyen toplumların geleceği olamayacağını kaydetti.

-Hacıveli

Okul Sorumlusu Mustafa Hacıveli ise, bu yıl için yapılan yeni açılımları öğrencilerle paylaştı.

Spor dahil sosyal faaliyetler için eğitimci istihdamı yaptıklarını, öğrenci kantinini turizm faaliyet kolunda eğitimleri daha etkin kılmak için mutfağa dönüştürdüklerini, rehberlik ve projeler için yeni odalar inşa ettiklerini kaydeden Hacıveli, öğrencilere, başarılı bir yıl diledi.

Hacıveli, “Sorumluluklar paylaşıldıkça hayat daha da güzelleşir” diyerek, konuşmasını tamamladı.