Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da meydana gelen cinsel saldırı suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Göktaş tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Birkan Gertik olayla ilgili bulguları aktardı. Gertik 8 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Lapta’da, Geleneksel Lapta Panayırında, açmış olduğu stantta satış yapan zanlı A.G’nin, müşteri olarak gelen E.K isimli kadına kemer denettiği esnada, cinsel arzu ile her iki eliyle adı edilenin kalçalarını sıkmak suretiyle, cinsel saldırıda bulunduğu yönde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve araştırılması gerektiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı iddiaları kabul etmediğini kadına karşı böyle bir şey yapmadığını, sadece kemeri denemesi için beline doladığı sırada kemerin kadına temas ettiğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.