Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi Başkan Yardımcısı Zieng Xianbang’ın, beraberindeki heyetle birlikte Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyarette bulunduğu ve bu çerçevede Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüğü haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Xianbang, ülkesinin Güney Kıbrıs’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusundaki istikrarlı tutumuna ve Kıbrıs sorununun BM’nin ilgili kararları temelindeki çözümüne ilişkin çabalara ilişkin güvenceler verirken, görüşmede iki ülke arasındaki mükemmel düzeydeki ilişkilerin ele alındığı da belirtildi.

Bu ilişkilerin ortak ilkeler, karşılıklı güven, destek ve aynı zamanda iki ülkenin “Tek Çin- Tek Kıbrıs” ilkesine bağlılığına dayandığı belirtilirken, Annita Dimitriyu açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi'nin daimî üyesi olan Çin'in Kıbrıs sorununa ve çözüm çabalarına ilişkin kararlı ilkeli tutumundan dolayı teşekkürlerini ifade etti.