Çin'de kamuya ait sigorta şirketi New China Life Insurance'ın (NCI) eski Yönetim Kurulu Başkanı Li Çüen, "zimmet" ve "rüşvet" suçlamalarıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı.

Şandong eyaletinin Cinan şehrinde görülen davada, mahkeme, Li'nin şirketteki idari konumunu kötüye kullanarak 108 milyon yuan (yaklaşık 15,2 milyon dolar) zimmetine para geçirdiğine ve 105 milyon yuan (14,7 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye "zimmet" suçundan ömür boyu hapis ve "rüşvet" suçundan 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Mahkeme kararında, Li'nin, sigorta şirketinin varlık yönetim ortaklığı New China Asset Management'ın başında bulunduğu dönemde, iş kontratları ve bazı fon araçlarına yatırım karşılığında rüşvet aldığı, şirketin Hong Kong birimi üzerinden zimmetine para geçirdiği belirtildi.

Li'nin suçlarını itiraf ettiği, soruşturmacılara yardımcı olduğu, pişmanlığını dile getirdiği ve suç yoluyla elde ettiği varlıkları iade ettiği için cezasının ertelemeyle hafifletildiği kaydedildi.

Çin kanunlarına göre, sanığın cezası, 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.