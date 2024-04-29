Kuzey Kıbrıs Müzik Derneğinin bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam gerçekleştirilecek Trio Konseri ile devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, sanatçılar, İskoç kemancı Candida Thompson, Belçikalı klarnetçi Raf De Keninck ve Türk piyanist Hülya Keser’in Bellapais Manastırında saat 20.00’de verecekleri konserde, Ravel Keman Sonatı, Weinberg Klarnet Sonatı, Haçaturyan Klarinet, Keman ve Piyano için Trio ve Bartok Contrasts başlıklı Trio eserlerini yorumlanacak.

Bu yılki festival Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek ve 31 Mayıs'a kadar sürecek 11 farklı konsere ev sahipliği yapacak.

Konser biletleri, Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden, Konser Girişinden veya Online Bilet olarak biletfest.com dan alınabilecek.