Xinhua ajansının haberine göre, roket, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uydu grubu, Long March 12-B roketi, Gobi Çölü'ndeki Donfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 647'nci, Long March 12-B roketiyle gerçekleştirilen ilk taşıma görevi oldu.

- Kısmen yeniden kullanılabilir özellikte

Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketine (CAST) bağlı Ticari Roket Şirketi (CACL) tarafından geliştirilen roket, Long March roket ailesinin orta ağırlıkta yük taşıyıcı Long March 12 modelinin geliştirilmiş ikinci versiyonu.

Daha önce geliştirilen Long March 12-A gibi Long March 12-B de ilk aşaması, fırlatıldıktan sonra kendi itki gücüyle yere inebilecek şekilde tasarlandı. Roket, bu aşama geri dönmeyecek şekilde de kullanılabildiğinden kısmen yeniden kullanılabilir özellikte.

Long March 12-A, yakıt olarak metan ve sıvı oksijen kullanırken Long March 12-B kerosen ve sıvı oksijen karışımıyla çalışıyor.

Orta ve ağır yükleri taşımak üzere geliştirilen Long March 12-B, Alçak Yer Yörüngesi'ne yeniden kullanılmak istendiğinde 12 ton, tek seferlik kullanıldığında ise 20 tona kadar yük taşıyabiliyor.

- Çienfan takım uydu ağı

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan (Uzay Yelkeni) uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip bir takım uydu ağı oluşturmayı amaçlıyor.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanıyor. Tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak 2025'te, beşincisi 11 Mart 2025'te, altıncısı 18 Ekim 2025'te, yedincisi 7 Nisan'da, sekizincisi 12 Mayıs'ta ve dokuzuncusu 17 Mayıs'ta fırlatılmıştı.