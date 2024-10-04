(Kamalı Haber)- Değirmenlik Ağıllar Bölgesi'nde kanunsuz silah tasarrufu, tehditle mal talebinde bulundukları iddia edilen İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş tutuklanarak, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş’ın Değirmenlik Ağıllar bölgesinde bulunan E.K.’ye ait büyükbaş hayvan mandırasını yasa dışı bir şekilde üzerlerine almak maksadı ile tasarruflarında bulundurdukları henüz markası ve modeli tespit edilemeyen kanunsuz dört adet ateşli silahı E.K.’ye gösterip “ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz" deyip tehditle mal talebinde bulunduklarına dair şikayet üzerine tutuklandıklarını söyledi. Polis, olayın 10 Ağustos 2024 ve 23 Eylül 2024 tarihlerinde iki kez yaşandığını belirtti. Polis, şikayetin 1 Ekim 2024’te yapıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullandığı iddia edilen silahların bulunmadığını, aranan şahıs ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis, zanlıların olay yerinde olup olmadığının tespiti için cep telefonlarının baz istasyonu incelemesinin yapılacağını belirtti.

Polis memuru, zanlıların beyanları doğrultusunda Mobese kameralarının incelendiğini belirtti. Polis, Mobese görüntülerinde İbrahim Arpaz’ın üzerine kayıtlı araç olmamasına rağmen birçok araçla görüldüğünü açıkladı.

Polis, ayrıca 2 tanığın ifade verip, zanlıları silah gösterirken gördüklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı polise sorular yöneltti. Şikayetçinin 10 Ağustos saat 21. 00 sıralarında yaşandığını iddia ettiğini ancak Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş’ın 10 Ağustos saat 22.00 sıralarında İstanbul uçuşlarının olduğunu söyledi. Savunma, 23 Eylül’de yaşandığı iddia edilen olayda da Ali Rıza Sarıtaş’ın yurt dışında olduğunu belirtti.

İbrahim Arpaz işe şikayetçi E.K.’nin daha önce iş ortağı olduklarını, bu ortaklığın bozulduğunu kaydeden savunma, E.K.’nin 25 milyon TL borcunu ödememek için böyle bir olayı uydurduğunu söyledi.

Polis çavuşu ise E.K.’nin de alacağı olduğunu belirtti. Polis, hem zanlıların hem de şikayetçinin beyanlarında çelişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Savunma, E.K.’nin ilk olayın ağustosta meydana geldiğini söylediğini, 2 ay sonra şikayetçi olduğunu belirterek, polise neden geç şikayet ettiğine dair izahatta bulunup bulunmadığını sordu. Polis ise izahat vermediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.