Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, çiçek hastalığı zararı olan 7 üreticiye 62 adet küçükbaş için 161,715.-TL. tazminat ödendiğini duyurdu.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince çiçek hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordrolarının hazırlandığını belirtti.

Çiçek hastalığı zararı olan 7 üreticiye 62 adet küçükbaş için 161,715.-TL. tazminat ödendiğini kaydeden Kızılduman, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini bildirdi.