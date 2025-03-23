Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi bugün yapılıyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Ülke genelinde kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.

İlk etapta yalnızca parti üyesi olanların seçimde oy vermesi kararlaştırılmıştı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından karar değişti.

CHP'nin ön seçimi için oy kullanmaya gelenler iki farklı sandıkla karşılaşacak. Parti üyesi olmayanlar da "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.

81 ilde sandıklar CHP il ve ilçe başkanlıklarına, belediye kültür evlerine, spor salonlarına kuruldu.