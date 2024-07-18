Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere saat 17.45’te KKTC’ye geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanı’nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman karşıladı.

Tufan Erhürman'a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ile Sıla Usar İncirli eşlik etti.

Partilerin heyetleri yarın saat 09.30'da CTP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

CHP heyetinde eski Genel Başkanlardan Hikmet Çetin, Mehmet Altan Öymen, Murat Karayalçın, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, eski Genel Sekreter Önder Sav gibi isimler de bulunuyor.