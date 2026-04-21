Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir dava sırasında ceza alan sanığın savcıya saldırdığı bildirildi.

Polisin, olayın aydınlatılması ve görev ihmali olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, olay sırasında görevli olan Çevik Kuvvet bünyesindeki iki polis memurunun olası disiplin ihlallerinin de değerlendirildiğini ve olaya tanıklık eden mahkeme personeli ile salonda bulunan diğer kişilerin ifadelerini içeren dosyayı incelediğini yazdı.

Gazete, savcıya saldıran şahsın 42 yaşındaki bir sanık olduğunu ve ceza almasının ardından, mahkeme salonu dışına çıkarıldığı sırada, aniden savcıya saldırarak yumruk attığını kaydetti.

Haberde, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli adımların atılacağı belirtildi.