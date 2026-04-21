Rum Sağlık Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’taki ilk anne sütü bankasının kurulması yönünde çalışma başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, bankanın oluşturulması için gerekli adımları attığı ve çalışmaların ileri aşamada olduğunu yazdı.

Gazete, “Makario Hastanesi’de” yer alacak süt bankasının kurulmasındaki ana hedefin, hastanelerde yeni doğan acil servislerinde tedavi gören bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu belirtti.

Haberde, bankanın kurulacağı alanın oluşturulması ve gerekli teçhizatın alınması gibi işlerin programlandığı kaydedildi.