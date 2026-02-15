Gazimağusa’da otelde asansör önündeki küllüğe işeyen ve bağırıp çağıran 1 kişiyle, Aygün'de kamuya açık alanda bağırarak çevreyi rahatsız eden başka 1 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Ö.F.E.(E-26), 174 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu dün gece saat 23.00’de Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin asansörü önünde bulunan sigara küllüğüne işemek ve makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmaktan tutuklandı.

Aygün’de ise S.T.(E-42), 144 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu dün saat 22.30’da makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği.

Soruşturmalar devam ediyor.