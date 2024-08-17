Çevre Platformu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) pazartesi günü Teknecik Elektrik Santrali’nde yapacağı eyleme destek vereceğini açıkladı.

Çevre Platformu adına Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten tarafından yapılan açıklamada, “ülkede uzun süredir halk ve çevre sağlığının göz ardı” edildiğini belirtilerek, “Enerji üretimindeki zorluklar ve halkın yüksek maliyetlere rağmen enerjiye erişimde yaşadığı sıkıntılar, çevreye yayılan zararlı kimyasallarla birleşerek dayanılması güç bir duruma dönüşmüştür. Bu durumun, yalnızca enerji üretimi değil, çevre ve halk sağlığı konularında daha fazla dikkat gerektirdiği aşikardır.” denildi.

Yetkililerin bu konuda halkın sesine kulak vermesinin önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede, Çevre Platformu yaptığı değerlendirmede halk ve çevre sağlığının korunması için çeşitli konularda bir dizi eylem kararı almıştır. Bu bağlamda, ilk olarak EL-SEN’in yaptığı çağrıya destek vererek 19 Ağustos sabahı Teknecik Elektrik Santrali önünde tüm paydaşlarıyla birlikte yer alacaktır.”

Platforma üye örgütler şöyle: “Biyologlar Derneği, Tabipler Birliği, KEMA Vakfı, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Orman Mühendisleri Odası, Yeşil Barış Hareketi ve Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği.”