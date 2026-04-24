Çevre Mühendisleri Odası, tarım ilaçlarının yeraltı sularına etkisine dikkat çekti; söz konusu kimyasallara yeterli dozda maruz kalınması durumunda birçok kronik hastalığın oluşabileceğini vurguladı.

Oda’dan yapılan açıklamada, yeraltı sularında yapılan taramalarda tespit edilen dört maddeden üçünün Avrupa Birliği’nin yasaklı pestisit listesinde yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu üyesi İme Akanyeti’nin 78’inci Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda tarım ilaçlarının yeraltı sularına etkisine ilişkin araştırma bulgularını sunduğu kaydedildi.

“Tarım İlaçları Su Kaynaklarımızı Kirletiyor Mu?” adlı projenin, 2025 yılında Avrupa Birliği finansmanıyla, Çevre Mühendisleri Odası, Yerbilim Mühendisleri Odası ve Evrensel Hasta Hakları Derneği ortaklığında yürütüldüğü belirtilen açıklamada, teknik rapor, savunuculuk stratejisi ve tarım ilaçlarının denetimine ilişkin politika belgesi de hazırlandığı ifade edildi.

Araştırmada, Lefke’den 4, Gazimağusa’dan 11 olmak üzere 15 kuyu suyu numunesi alındığı, her numunede 600’den fazla aktif maddenin tarandığı kaydedilerek, numunelerde Avrupa Birliği kalite standart değerinin üzerinde etkin maddeye rastlanmadığı, ancak tespit edilen 4 maddeden 3’ünün Avrupa Birliği’nin yasaklı pestisit listesinde yer aldığı ifade edildi.

- “Yenilikçi yasal düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması büyük önem taşımakta”

Tarımda kullanılan kimyasallara yeterli dozda maruz kalınması halinde kanser, kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları ile sinir sistemi sorunları gibi birçok kronik hastalığın ortaya çıkabileceğinin bilimsel çalışmalarla gösterildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu konuda atılabilecek adımlar arasında tarımsal ilaçların çeşit ve miktarlarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması, kullanılan ilaçların yarattığı çevresel kirliliğin belirlenmesi ve buna göre yenilikçi yasal düzenlemelerin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi büyük önem taşımaktadır.”