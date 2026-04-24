Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) güçlendirme, tadilat ve yenileme süreci tamamlanan hizmet binası yeniden kullanıma açıldı.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesindeki hizmet binasında “Yine Birliğimizdeyiz, Birlikteyiz” sloganıyla düzenlenen açılış etkinliğinde, bina yenileme sürecine müteahhitlik, malzeme ve hizmet desteği sağlayan kişi ve kurumlara plaket ile teşekkür belgesi takdim edildi.

- Aysal

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, açılışta yaptığı konuşmada birlik binasının güçlendirilmesi ve yenilenmesi sürecinin, uzun yıllardır kurulan bir hayalin ve verilen sözün sonucu olduğunu belirterek, 2018 yılında göreve geldiğinde KTMMOB'un fiziken de kurumsallaşması için çalışma yapma sözü verdiğini söyledi.

“Bu süreç kolay yaşanmadı” diyen Aysal, çalışmalar öncesinde yaşanan sürece ilişkin bilgi vererek, bütçenin tek başına yeterli olmadığını, üyelerin, dostların ve çeşitli firmaların katkılarıyla yalnızca güçlendirme değil, kapsamlı bir tadilat ve yenileme sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Binanın tüm odalara ve üyelere ait ortak bir alan olduğunu vurgulayan Aysal, “Birlik odalarımızındır, odalar üyelerimizindir” diyerek dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Sürece katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür eden Aysal, yenilenen hizmet binasının güzel günlerde ve önemli mücadelelerde kullanılmasını temenni etti.

- Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, yenilenen KTMMOB hizmet binasının önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, binanın camiaya yakışır bir noktaya gelmesinin takdire değer olduğunu söyledi.

Harmancı, katkılarla bu aşamaya gelindiğini ifade ederek, KTMMOB camiasının daha iyilerini de başarabileceğine inandığını kaydetti.

- Adışanlı

İnşaat Mühendisi Ahmet Adışanlı da 2002 yılında kapısından girdiği KTMMOB binasına bugün maddi ve manevi katkı sunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Sürece katkı koyan çalışanlara, beton ve inşaat demiri desteği sağlayan firmalara teşekkür eden Adışanlı, yaklaşık 11 ay süren çalışmanın büyük bir dayanışmayla tamamlandığını belirtti.

Adışanlı, konuşmasının sonunda KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ile Yönetim Kurulu’na da teşekkür etti.

- Komut

İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut ise, iki yılı bulan tadilat sürecini tamamlamış olmanın ve bu çalışmanın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Komut, tadilata başlarken amaçlarının yapıyı sıfırdan yenilemek değil, mevcut binayı daha modern hale getirerek uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamak olduğunu belirtti. Süreç ilerledikçe daha kapsamlı bir yenilemeye yöneldiklerini ifade eden Komut, sonunda tamamen yenilenmiş bir binanın ortaya çıktığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, birlik binasının güçlendirme, tadilat ve yenilenme sürecine müteahhitlik, malzeme ve hizmet bağışıyla katkı koyanlara plaket ile teşekkür belgeleri takdim edildi.