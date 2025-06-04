Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla panel düzenliyor. Panel 5 Haziran tarihinde Kıbrıs Türk Tabipleri birliği konferans Salonu’nda saat 16:00’da başlayacak.

Panel açılışında ÇEKOVA yönetim kurulu başkanı Dr. Rifat Siber, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çevrenin durumu” konulu açılış konuşmasını yapacak. Doç.Dr.Nazım Kaşot ise “Kıbrıs’tan Martin Marancos isimli bir çevre aktivisti geçti” başlıklı anma sunumunu gerçekleştirecek. Ardından Doç. Dr. Serkan ilseven “Girne Dağlarında Karstik Değerler ve Yeni Bir Kayıt,Cornos Mağarası” başlıklı sunum yapacak. Doç.Dr.Nazım Kaşot ikinci sunumunda ise “Kıbrıs Geneli ve Kuzey Kıbrıs özelinde Biyolojik Hazinelerimiz”i anlatacak.

Panel, soru ve tartışmalarla son bulacak.