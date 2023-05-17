CEREN EMMİOĞLUN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ergün Yahat

Renkler paylaşınca coğalır sloganı ile gerçekleşririlen , resim sergisi büyük ilgi gördü. Ben Değil Biz varız. Tüm sanatçı dostlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Meleklerimiz için yaptığımız tablolarımız AKM Atatürk Kültür Merkezimiz’de sergileniyor.

Şampiyon Meleklerimiz Hiç Ölmedi, Hiç Ölmeyecek…çalıştığımız "Renkler Paylaşınca Güzel" Resim Sergisi izlenime açıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi desteğiyle açmış bulunmaktayız sergimizin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği 'ne bağış amaçlı satılacaktır. Sergi 17-18 Mayıs'ta Akm Lefkoşa mesai saatlerinde görülebilir.