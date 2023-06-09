Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Lapta’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 45 yaşındaki Nguyen Hong Nhi’ninbir otelde çalıştığı öğrenildi. Nhi’nin cenazesinin ülkesi olan Vietnama gönderileceği bilgisi elde edildi.

Nhi’nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan 20 yaşındaki Menteş Soyluhan ise dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alındı. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın önce akşam saat 20.00 sıralarında Lapta’da meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Turan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Nguyen Hong Nhi’nin yönetimindeki

SD 398 plakalı motosiklet ile kavşakta durmadan anayol konumunda bulunan Şehit Muhammer Karaağaç Caddesi'ne dikkatsizce giriş yaptığını söyledi. Polis, Nhi’nin, bu esnada cadde üzerinde süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Menteş Soyluhan yönetimindeki GE 792 plakalı çift kabin aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu açıkladı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında sürücü Soyluhan’ın tutuklandığını ifade eden polis, olay yerine ait kamera görüntülerinin inceleneceğini, alkol testi için kan örnekleri alınacağını belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.