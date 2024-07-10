Demokrat Parti Parti eski Genel Sekreterlerinden ve Parti Meclisi Üyesi Hakan Cenapoğlu, partisi hakkında çıkan geçen yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem partili hem halkın partisel olarak gerekli açıklamaları beklediğini söyleyen Cenapoğlu, “Bizler partililer olarak parti yetkili organlarından veya liderimizden çıkan yolsuzluk haberlerine yanıt vererek kamuoyu vicdanının rahatlatılması gerektiğine inanıyoruz. Ben buradan Parti Genel Başkanı’na çağrıda bulunarak ‘susma konuş başkan’ demek istiyorum” dedi.

“SESSİZLİK BİZİ ÜZÜYOR”



Cenapoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Liderimiz yolsuzluk görmüşse polis teşkilatını göreve çağırması gerekiyor. Kamuoyu vicdanının rahatlatılması konusunda susma konuş başkan diyeceğiz. Parti hakkında bu kadar şaibenin karşısında sessizlik olması bizi üzmektedir. Şu anda Siyasi Partiler Yasası’na göre siyasi partiler, parti meclislerini ayda bir kere toplaması gerekiyor. Bizim partimiz dört ay sonunda toplandı. Parti meclisi üyelerimiz de onca ara sonunda katılımı düşük oldu. Parti meclisinin daha sık toplanması gerekiyor”

Editör: Mehmet Mehmet