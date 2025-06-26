Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) başkanı Zeki Çeler, Kudret Özersay’ın “Nereden Buldun Yasası” açıklamasına sert yanıt verdi.

Özersay’ın dört partili koalisyonda yasanın geçmemesinin sorumluluğunu diğer partilere yüklemesine tepki gösteren Çeler, "Sen o gün o dörtlü hükümeti bozmasaydın, bunların hiçbiri başımıza gelmezdi," dedi.

Çeler, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Özersay’a doğrudan seslenerek, "Günah keçisi aramaktan vazgeç artık!" ifadelerini kullandı. Özersay’ın hükümetten ayrıldıktan sonra da koalisyon ortağı olduğu dönemleri hatırlatan Çeler, “Bizden sonra da hükümet kurdun, elini tutan mı vardı Hoca? Geçirseydin yasaları,” diyerek eleştirisini sürdürdü.