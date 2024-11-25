Çeler: “Siyasiler güven tazelemeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Lefkoşa’daki muhtarlarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

TDP Basın Bürosu'na göre, Lefkoşa’da yer alan toplantıya Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri katıldı.

Görüşmede muhtarların sorun, sıkıntıları ve talepleri tartışıldı.

TDP Başkanı Zeki Çeler toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların bölgedeki sorunları, sıkıntıları ve ihtiyaçları en iyi bilenlerden olduğunu, onların yerel ve merkezi yönetimlerle toplum arasındaki köprü olduğunu söyledi.

Çeler, “Siyaset insanları bunalttı, siyasiler güveni tazelemedi, beklenen, özlenen doğru yönetimlere ulaşmamız kolay olmayacak. Hepimizin farklı siyasi görüşleri de olabilir ama birlikte hareket etmemiz önemlidir. Gidecek başka yerimiz yok, burada yaşamaya devam edeceğiz, yapacak tek şey burayı güzelleştirmek için mücadele etmek” dedi.

Siyasetçilere olan samimiyetin azaldığını kaydeden Çeler, “Sizler TDP’nin ekonomide, sağlıkta, eğitimde, trafikte, çevrede, yerel yönetimlerde ve tüm ihtiyaç duyulan alanlarda ne düşündüğünü soracaksınız, biz anlatacağız. Belki fikir ayrılıklarımız olacak ama samimiyetle konuşmuş ve paylaşmış olacağız.” dedi.

Çeler, muhtarlardan beklenenin “görünür” olmak “samimiyet” olduğunu belirtti.

-Özkunt

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise muhtarların hem yerel hem merkezi yönetimin halka en yakın birimi olduğunu, halkın şikayetlerinin veya taleplerinin, direkt yerel ve merkezi yöneticilere muhtarlar sayesinde ulaştığını kaydetti.

Özkunt, “Muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Ülkede yeni siyasete ihtiyaç var. Yeni kadrolara, dürüst kadrolara ihtiyaç var. Çürümüş bir yapı var. Yolsuzluk hukuksuzluk, hepimizin gözleri önünde oluyor. Bizim insanımıza hiç yakışmıyor bunlar. Kıbrıs Türk halkı modern, çağdaş ve aydın bir halktır. İşte o yeni kadroları inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Muhtarlarımızın sorunlarının da bilincindeyiz. Bunun içinde ne gerekirse yapacağız.” dedi.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da birçok bölge muhtarıyla 10 yıldır birlikte çalıştıklarını, yerel yönetimlerle muhtarlıklar arasında dayanışma olmazsa kentlerin ilerleyemeyeceğini söyledi.

Harmancı, “TDP başka bir rüzgâr estirmek istiyor ve bunu halkla birlikte yapmak istiyor, sizin görüşleriniz çok önemli. Bir yeniliğe ihtiyaç duyulduğunu ama bunun sadece isimlerle değil gerçek anlamda reformlarla olması gerektiğini biliyoruz.” dedi.