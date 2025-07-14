Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Rum tarafının AB üyesi olması ve kendi konfor alanından çıkmak istememesinin her geçen gün Kıbrıslı Türkler adına kayıp olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar siyasi parti başkanlarıyla New York'taki Kıbrıs görüşmeleri öncesi yaptığı bilgilendirme toplantıları çerçevesinde, son olarak TDP Genel Başkanı Zeki Çeler'i kabul etti.

Çeler, Cumhurbaşkanı Tatar'la yaptığı görüşme ardından Cumhurbaşkanlığından ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada, TDP'nin görüş ve önerilerini toplantıda dile getirdiğini, güven yaratıcı önlemlerle ilgili adımların New York'a gerek kalmadan Adada atılmasını istediklerini Cumhurbaşkanı Tatar'a aktardığını söyledi.

Çeler, diyalogsuz ve çözümsüz geçen sürenin Kıbrıs Türklerine zaman kaybettirdiğini anlatarak, taşınmaz malların satışı konusunda müteahhitler, iş adamları hatta halkın tutuklamalardan rahatsızlık duyduğunu, Kıbrıs'ın adeta bir "Açık hava hapishanesine" döndüğü görüşünü dile getirdi.

Rum tarafının sınır kapılarından geçişleri de yavaşlatarak, Kıbrıslı Türklere art niyetli davranışını sürdürdüğünü dile getiren Çeler, KKTC tarafında -tek taraflı da olsa- yeni geçiş kapılarının açılması adına hazırlıkların tamamlanması gerektiğini, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) Haspolat kapısının açılması için adım atmaya hazır olduğunu ve kendilerinin de bu konuya destek belirttiklerini kaydetti.

Çeler, New York'taki toplantının hem Türk hem Rum tarafının hayrına olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.