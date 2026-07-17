Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsü kurumsal olarak teyit edilmeden, “dayatma bir müzakere sürecine” girilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Uluslararası aktörlere ve Birleşmiş Milletler’e (BM), “adadaki mevcut gerçekleri çarpıtacak suni formüller üretmek yerine, Kıbrıs Türk halkının haklı ve meşru statüsünü teslim etme, KKTC üzerindeki izolasyonu kaldırma ve Kıbrıs adasındaki iki egemen eşit devlet ve iki halkın varlığına saygı duyma” çağrısı yapan Bakanlık, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ise, İyi Niyet Misyonunu ihlal edercesine arabulucu gibi davranmamaya davet etti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında gerçekleştirilen Crans-Montana Konferansı’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) uzlaşmaz ve Kıbrıs Türk halkını eşit ortak olarak görmeyi reddeden maksimalist tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığı ifade edilerek, konferansın ardından Guterres’in, Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya ulaşılabilmesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zeminin bulunamadığını birçok kez dile getirdiği kaydedildi.

“Guterres yaptığı açıklamalarda ve sunduğu iyi niyet misyonu raporlarında konferansın çöktüğünü ilan etmiş; müteakip dönemlerde ise Kıbrıs’ta artık alışılmış kalıpların dışına çıkılması gerektiğini vurgulamıştır.” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“BM Genel Sekreteri tarafından adadaki ortak zemin arayışlarını değerlendirmek üzere son dönemde görevlendirilen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar da yine aynı şekilde liderlerle gerçekleştirdiği temaslar sonucunda, iki taraf arasında resmi müzakereleri başlatacak, ‘ortak bir zeminin mevcut olmadığını’ raporlamış ve bu somut gerçekliği bir kez daha teyit etmiştir.”

-“Son dönemde gündeme getirilen yeni diplomatik girişimler ciddi soru işareti ve endişeler yaratmaktadır”

KKTC’nin bu süreçte, geçmiş müzakere tecrübelerinden çıkarılan dersler ışığında ve Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türk halkıyla yönetim ve refahı paylaşmayı defalarca reddettiği gerçeğinden hareketle, 2021 yılında, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi temelindeki yeni vizyonunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“BM’nin kendi değerlendirmelerinde de ortak müzakere zemininin bulunmadığı tespit edilmiş ve bu yöndeki gerçeklerde herhangi bir değişiklik yaşanmamışken, görev süresinin son aylarına yaklaştığımız bu dönemde Sayın Guterres’in Kıbrıs’a gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret ile son dönemde gündeme getirilen yeni diplomatik girişimler ciddi soru işareti ve endişeler yaratmaktadır.”

“KKTC, bu yeni gelişmelerin, Kıbrıs Türk halkının iradesini ipotek altına almayı hedefleyen, adadaki gerçeklerle bağdaşmayan suni bir ‘oldu bitti’ yaratmasına veya üzerinde mutabık kalınmayan parametrelerin Kıbrıs Türk halkına empoze edilmesine yönelik girişimleri tümüyle reddetmektedir.” denilen açıklamada, geçmişte defaatle başarısızlığa uğramış modellerin farklı biçimlerde yeniden gündeme getirilmesinin, iki taraf arasında anlaşma arayışlarına katkı sağlamadığı, sadece Rumların çıkarına olan mevcut statükonun devamına hizmet ettiği kaydedildi.

-“Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kurumsal olarak teyit edilmeden dayatma bir müzakere sürecine girilmesi mümkün değil”

“Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kurumsal olarak teyit edilmeden dayatma bir müzakere sürecine girilmesi mümkün değildir.” vurgusu yapılan açıklamada, uluslararası aktörlere ve Birleşmiş Milletler’e, “adadaki mevcut gerçekleri çarpıtacak suni formüller üretmek yerine, Kıbrıs Türk halkının haklı ve meşru statüsünü teslim etme, KKTC üzerindeki izolasyonu daha fazla gecikmeden kaldırma ve Kıbrıs adasındaki iki egemen eşit devlet ve iki halkın varlığına saygı duyma” çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “İyi niyetinden kuşku duymadığımız BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’i, İyi Niyet Misyonunu ihlal edercesine arabulucu gibi davranmamaya hassasiyetle davet ederiz.” denildi.