Güzelyurt Belediyesi tarafından 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşamlarını desteklemek, aktif ve sağlıklı yaş almalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Yaşam Merkezi” projesinin inşaat çalışmaları resmen başladı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Yaşam Merkezi, Güzelyurt Festival Park içinde, daha önce sergi salonu ve sera alanı olarak kullanılan alana inşa edilecek.

Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan proje, Güzelyurt Belediye Meclisinin bütçe olanakları ve öz kaynaklarıyla yürütülen uzun soluklu bir planlama sürecinin ardından hayata geçiriliyor.

Kapsamlı bir yaşam merkezi olarak planlanan projede; sıcak ve soğuk yüzme havuzları, tam donanımlı bir fizik tedavi merkezi, iki ayrı spor salonu, spa, hamam, buhar odası ile 15 odadan oluşan eğitim ve atölye alanları yer alacak.

Özellikle 60 yaş ve üzeri bireylerin kullanımına yönelik tasarlanan Yaşam Merkezi'nin, Güzelyurt Belediyesi'nin sosyal hizmet anlayışına katkı sağlayacağı belirtildi.

Merkezin, üyelerine daha konforlu, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı sunmayı hedeflerken; fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına da destek olması bekleniyor.

Yeni Yaşam Merkezi sayesinde 60 yaş üstü vatandaşların daha aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürmeleri amaçlanırken, Güzelyurt'a modern ve kapsamlı bir sosyal yaşam alanı daha kazandırılmış olacak.