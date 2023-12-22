Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 15'ten fazla kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını ifade etti.

Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü belirterek, bu kişinin fakültede konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi.

Polis yetkilileri, olayın yerel saatle 15.00'te yaşandığı, saldırganın tek olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

- Saldırganın kimliği belli oldu

Çek haber sitesi Novinky, saldırıyı düzenleyen 1999 doğumlu David Kozak’ın söz konusu fakültede öğrenci olduğunu duyurdu.