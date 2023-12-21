Çekya'nın başkenti Prag'da silahlı bir kişi üniversitede 15 kişiyi öldürdü, 24 kişiyi de yaraladı.

Çekya'nın başkenti Prag'da turistlerin yoğun ilgi gösteriği Jan Palach meydanındaki Karl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yakınında bir silahlı saldırı meydana geldi.

Polis en az 15 kişiyi öldüren saldırganın üniversitede öğrenci olduğunu açıkladı.

Polis amiri şüphelinin "cansız bedeninin" üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde bulunduğunu belirtti. Saldırganın babasının da bu sabah ölü bulunduğu açıklandı.

Polis, şüphelinin "terörle" ilişkili olmadığı ve ülke dışındaki benzer katliamlardan ilham aldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Şüphelinin Prag'ın 21 km dışındaki bir köyden gelen 24 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.