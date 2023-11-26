Çayırova’da, dün akşam meydana gelen kavgada, 2 kişi yaralanırken 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 234 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan M.H.(E-46) ile İ.İ.(K-27) ve E.M.Ç.(E-23), M.M.’nin (E-37) vücudunun muhtelif yerlerine vurup kavga etti. Kavga sırasında aldığı darbe nedeniyle M.M.’nin burun kemiği kırılırken, E.M.Ç. de, olay yerinde bulunan M.A.’nın (E-36) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti. M.M. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

M.H., E.M.Ç. ve İ.İ. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.