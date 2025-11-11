Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Azerbaycan–Gürcistan sınırında yaşanan askeri kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Çavuş mesajında, "Azerbaycan–Gürcistan sınırında yaşanan askeri kargo uçağı kazasında hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi derin bir üzüntüyle anıyorum. Kıbrıs Türk halkı olarak, şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye Cumhuriyeti halkına sabır diliyor; yaralı askerlerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.