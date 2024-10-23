“Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” diyen Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; masum insanları hedef alan alçak saldırıyı kınıyoruz.

Türk milletinin birliği ve beraberliği, bu tür hain saldırılar karşısında her zaman en güçlü yanıtı verecektir.”