Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, görev süresini tamamlayan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ile bu göreve yeni atanan Hakan Balaban’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada Karaca’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Balaban’a da yeni görevinde başarı diledi.

Devletin en önemli kurumlarından biri olan Sivil Savunma Teşkilatı’nın sadece afet anlarında değil, afet bilinci ve eğitimi açısından da büyük bir rol üstlendiğini belirten Çavuşoğlu, Atilla Karaca’nın özverili çalışmalarına yakından tanıklık ettiğini de kaydetti.

Çavuşoğlu, bu özverili hizmetlerin yeni başkan Hakan Balaban döneminde süreceğine inancını da dile getirdi.

-6 Şubat depremi

Konuşmasında 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen ve KKTC’yi de derinden etkileyen depreme de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Teşkilatın o dönemde gösterdiği arama-kurtarma çalışmaları, disiplini, enkazın kaldırılmasındaki mücadelesi takdire şayandır. Bizler için ne kadar hayati bir kurum olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Çavuşoğlu, geleceğin teminatı olan öğrencilerin afet bilinciyle yetiştirilmesi, kriz anlarında doğru refleks gösterebilmesi için Sivil Savunma Teşkilatı’yla eğitim ve iş birliğini artırarak sürdüreceklerini de vurguladı.