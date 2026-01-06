Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bağlı okullarda son dönemde öğrencilere yönelik terör örgütü EOKA ve “Kıbrıs Yunan’dır” temalı etkinlikler düzenlenmesine tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, Rum eğitim sisteminin ELAM’ın etkisi altına girdiğini belirterek, bu durumun ilerleyen yıllarda adadaki barış ortamını ciddi şekilde tehdit edeceğini söyledi.

“Irkçı ve faşist gençler yetiştirerek iki toplumun arasını daha da açmaktan öteye gitmeyen bu anlayıştan derhal vazgeçin.” çağrısı yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs’ta öğrencilere maalesef terör örgütü EOKA ve ‘Kıbrıs Yunan’dır’ etkinlikleri düzenlenmeye başlandığı üzülerek görmekteyiz. Irkçı ELAM’ın başını çektiği etkinliklerde; öğrencilere terör örgütü EOKA lideri Grivas’ın hayatı anlatılıyor, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ait olduğu iddiası aşılanıyor. Her geçen gün ELAM sempatizanı çocukların Güney Kıbrıs’ta kavgacı, ırkçı bir nesil yetiştirildiğini görmek bir eğitimci olarak beni derinden endişelendirmektedir. Bu durum hali hazırda süre gelmekte olan barış ortamını da ilerleyen süreç için tehlikeye atmaktadır.”

Çavuşoğlu, Rum Eğitim Bakanlığı’nı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne şu uyarıda bulundu:

”Gittiğiniz bu yol yol değildir. Irkçı ve faşist gençler yetiştirerek iki toplumun arasını daha da açmaktan öteye gitmeyen bu anlayıştan derhal vazgeçin. Adadaki barış ortamının değerini ve uluslararası değerleri ön planda tutacak iki toplumu birbirine yaklaştıracak eğitim anlayışını sahiplenin."