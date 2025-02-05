Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği Derneği'nin Türkiye Başkanı Doğuş Ertoprak ve üyelerini kabul etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, kabuldeki konuşmasında, “Dijital çağın getirdiği yenilikleri anlamak, fırsatları değerlendirmek ve geleceğe yön vermek isteyen tüm gençleri yalnız bırakmayacağız, bu yolculukta yanlarında olacağız.” dedi.

Çavuşoğlu, Ertoprak ve üyelerini 8-9 Şubat tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek “1.Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş Kongresi”ne davet etti.

Açıklamada, ayrıca Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği ve İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi iş birliğinde düzenlenecek kongrede, alanında uzman akademisyenler, girişimciler ve düşünce liderlerinin “dijital çağda gençlerin rolü, yapay zeka ve yetkinlik ilişkisi, kimlik ve kariyer inşası” gibi kritik konular üzerine konuşmalar gerçekleştirecekleri belirtildi.