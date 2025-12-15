Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığını ve bu hastalığın yayılmamasına yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını, 500 bin doz aşının da bu gece ülkeye geleceğini ve pandemi sürecindeki gibi aşılama sürecinin yarın başlayacağını söyledi.

Çavuş, şap hastalığının insana bir zararı olmadığını ancak hayvana zararı olduğu gibi üreticiye de ekonomik zararı olduğuna işaret ederek, virüsün taşınabilir ve çok kolay yayıldığını, bu yüzden çok hızlı bir şekilde gereken adımları attıklarını kaydetti.

Hastalığın tespit edildiği bölgede hayvan hareketliliğinin durdurulduğunu, gereken önlemlerin alındığını, dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirten Çavuş, tarım alanında çalışan tüm araçların ilaçlanmasının mecburi olduğunu, uymayanların cezalandırılacağı konusunda uyardı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hayvanlarda olası şap hastalığı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Bakanlık toplantı salonunda yer alan basın toplantısına, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öğmen, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Candan Avunduk, Kasaplar Birliği, Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Dairesi, diğer paydaşlar ile bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

- "Panik yaratmadan hızlı önlemlerle bu süreci atlatmak için mücadele ediyoruz"



Ülkede panik yaratmadan hızlı önlemlerle bu süreci atlatmak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, tüketicilerin rahat olmasını isteyen Çavuş, panikle atılacak adımların ilk etapta et bolluğuna ancak daha sonra et krizine sebep olacağı uyarısında bulundu.

Çavuş, ülkede bu hastalığın pazar gününden itibaren itibaren tespit edildiğini ancak dünyada hayvan hastalıklarında hızlı bir artış olduğuna işaret etti.

Hızlı yayılan hastalığın sebepleri içinde insan ve hayvan hareketlerinin yer aldığını ifade eden Çavuş, çünkü bu virüsün hareketlilikle, hayvan, insan, araç, rüzgar aracılığıyla çok hızlı yayılabileceğini söyledi.

Şap hastalığının şu anda Asya, Afrika’da hızlı bir şekilde yayıldığını, 30 yıl sonra bu yıl Avrupa ülkelerinde görüldüğünü işaret eden Çavuş, hastalıklı bir hayvanın kesime gitmesinin zaten imkanı olmadığını vurguladı.

Çavuş, hastalığın görüldüğü yerde giriş çıkışlarda ağır vasıtalara yönelik önlemler aldıklarını, ilaçlama yapıldığını, ayrıca paydaşlarla birlikte çalışarak gereken önlemlerin alındığını belirtti.

Şap hastalığının çok hızlı yayıldığını, bir aracın içinde, insan üzerinde çok rahat taşınan bir virüs olduğunu, toz bulutu, rüzgarlarla taşındığını, 200 km hareket edebildiğini, hızlı yayıldığını belirten Çavuş, hastalıktan kaçmak yerine önlem aldıklarını mücadele ettiklerini söyledi.

Hastalığın insan sağlığına zararı olmadığını, hayvan sağlığına zararlı olduğunu ifade eden Çavuş, hastalık süreci hakkında bilgi verdi, testlerin yapıldığını ve sonuç çıkana kadar müdahale edildiğini anlattı.

Çavuş, gerekli önlemlerin AB standartlarında, bölge karantina altına alınarak yapıldığını, tüm ülkenin de gözlem altına alındığını işaret etti.

Boğaziçi bölgesindeki hareketlerin tamamen durdurulduğunu ifade eden Çavuş, sivil savunmaya da desteği için teşekkür etti.

Birinci aşamada hastalığın görüldüğü Boğaziçi, ikinci dalgada Sınırüstü ve Akova köylerinde ayrı bir önlem alındığını ifade eden Çavuş, buradaki sütlerin de farklı değerlendirileceğini kaydetti.

Bulaş riskini azaltacak ilaçlamalar yapılacağını belirten Çavuş, süt, yem, tarımsal tüm araçların ilaçlama noktalarında ilaçlama yapmak zorunda olduğunu, buna uymayanlara cezaların en ağır şekilde uygulanacağını kaydetti.

- 500 bin doz aşı bu gece gelecek...Aşılama dıştan içe olacak

Sonuçların geldiğini ve bazı hayvanlarda pozitif sonuçların görüldüğünü işaret eden Çavuş, bu konuda hızlı hareket etmek gerektiğini, 500 bin doz aşının bu gece geleceğini ve büyük baş öncelikli olarak veteriner dairesinin aşılamaya başlayacağını söyledi.

Aşılama yönteminin dıştan içe yani hastalık olmayan bölgeden hastalık olan bölgeye doğru olacağına değinen Çavuş, küçük başta da gizli taşıyıcı olabileceğini belirtti.

En hızlı şekilde küçükbaşın da aşılanacağını ve pandemi sürecindeki gibi hızlı bir şekilde bunun yapılacağını belirten Çavuş, aşılar ve sonrasında da denetimler ve testlerin süreceğini söyledi.

“Dört dörtlük sahadayız” diyen Çavuş, tedirginlik ve panik olduğunu ama bakanlık olarak tüm paylaşımlarla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

-"Bölgeden hayvan hareketleri durduruldu"

Hastalıktan kaynaklı olmasa da kesinlikle hayvan kesilmeyeceğini, Veteriner kontrolünde iki kat daha titiz davranıldığını, bölgeden hayvan hareketlerinin durdurulduğunu anlatan Çavuş, tüketicilerin tedirginlik yaşamamasını, gönül rahatlığıyla et tüketebileceğini belirtti.

Süt ve süt ürünleri için de aynı şekilde gerekli önlemlerin alındığını belirten Çavuş, insan sağlığına yönelik tehlike olmadığını, tehlikenin hayvanlar ve ülke için olduğunu, bu paniği yaratmaya gerek olmadığını kaydetti.

“Hastalık bizleri değil hayvanları korkutan bir hastalıktır, tedbirler hızlı bir şekilde alındı, amaç yayılımı durdurmak üretici kaybını korumaktır” diyen Çavuş, “Bu hastalığı saklamadık şeffaf bir şekilde paylaştık. Mücadele birlikte ortaya konursa başarılı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşlara teşekkür eden Çavuş, hızlı ve yerinde bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi, Hastalıklarla mücadelede her zaman kadrolarıyla, tecrübeyle halkın üreticinin yanında olduklarını kaydetti.

Çavuş, tüm paydaşlara, destek için katkı koyan herkese teşekkür ederek, aşıya hızlı bir şekilde ulaşmalarında yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

-Veteriner Dairesi

Veteriner Dairesi'nden Veteriner Hekim Mehmet Demirpençe de, Şap hastalığı konusunda teknik bilgiler verdi, alınan tüm önlemlerin bulaşı engellemek için olduğunu ve tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığını söyledi.

-Gıda Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öğmen de, güvenli gıdanın önemine işaret ederek, hastalık bölgesindeki hayvanların mezbahaya gitmeyeceğini, ancak etlerin tam pişmesinin önemli olduğunu, gıda güvenliği zincirinin de önem taşıdığını söyledi.

-Süt Üreticileri Birliği

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Candan Avunduk da, tedbirlerin çok hızlı bir şekilde alındığını ifade ederek, bakanlığa teşekkür etti.

Avunduk, ürünlerden insana hastalığın geçmediğini, süt ve süt ürünlerinin işlenmesinin ardından herhangi bir virüs olsa bile temizlendiğini anlattı, sadece şap hastalığı için değil tüm virüslere karşı alınan önlemlerle gıdaların tüketiciye temiz bir şekilde ulaştırıldığını vurguladı.

-Hayvancılar Birliği

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt da, alınan önlemlerle ilgili bakanlığa teşekkür etti, hayvancıların duyarlı olduğunu ve her zaman bir hastalık varmış gibi yaşamak zorunda olduklarını söyledi.

Bu hastalığın kendilerini yeneceğine inanmadığını, seferberlik içinde, birbirlerine inanarak şap hastalığından kurtulacaklarına inanç belirten Onalt, erken saatte tedbirlerin alındığını, özellikle bu hastalığın yayılmamasına dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Muhtemelen Güney’de de açıklama olacağını söyleyen Onalt, Kıbrıs'ın tümüyle risk altında olduğunu, bu yüzden el ele vermeleri durumunda bu sürecin atlatılacağına inandığını vurguladı.

Onalt, üretimden çok halkın sağlığı ve gıda güvenliğinin önem taşıdığını, ekonominin halkın sağlığından önemli olmadığını, bu yüzden gerekirse mandıraları kapatacaklarını ama bu süreci birlikte aşacaklarını söyledi.

-Kasaplar Birliği,Veteriner Hekimler Birliği



Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ile Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy da, hastalığın insana geçmemesinin önemli olduğunu ama hastalığın çıktığı bölgeden hayvan hareketinin olmamasının bulaşın yayılmasını engelleyeceğine inanç belirtti ve bu bölgelerden sağlıklı hayvanların bile kesilmeyeceğini, hayvan sağlığı için gereken önlemlerin alındığını ve insan sağlığı için korkulacak bir durum olmadığını vurguladı.