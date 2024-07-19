Harekâtın, Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü ve haklarını korumak adına kararlı bir mücadelenin temsili olduğunu kaydeden Çavuş, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Barış Harekâtı, adamızda barış ve güvenliğin tesis edilmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu harekât, Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü ve haklarını korumak adına kararlı bir mücadelenin temsilidir.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte Kıbrıs Türk halkı, kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olmuş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla, barış ve özgürlüğümüzü savunmaya devam ediyoruz.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılında Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Onların kahramanlıkları ve fedakârlıkları, bugün bizlere barış ve huzur içinde bir gelecek bırakmıştır.

Anavatanımızın bölgede barış, istikrar ve adalet için gösterdiği çabalardan sadece biri olan bu destansı harekât sayesinde, barış ve özgürlüğümüzü her zaman koruyacak ve gelecek nesillere onurlu bir miras olarak bırakacağız.

Daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kanımızın son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun”