Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş tarım ve üretimle yoğrulan topraklarda, emek veren tüm üreticilerin, çiftçilerin ve halkın alın terinin karşılığını bulduğu, bereketli ve sağlıklı yarınlara ulaşılmasının en büyük dilekleri olduğunu kaydetti.

Çavuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan’ı geride bırakırken, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşdıklarını belirten Çavuş, mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Doğayla uyum içinde sürdürülebilir üretimi desteklemeye, gıda güvenliğini güçlendirmeye ve ülkemizin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu vesileyle, başta üreticilerimiz olmak üzere tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum.”