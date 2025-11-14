Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda kimliğin ve özgür yaşam iradesinin en güçlü sembolü olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesini bir kez daha onurla kutladıklarını belirtti.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuş, “Bu topraklarda varoluş mücadelesi vererek kendi devletini kuran halkımız; inancı, kararlılığı ve azmiyle bugünlere ulaşmıştır” dedi.

Aziz milletin yürüttüğü onurlu mücadelede hayatını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle anan Çavuş, Kurucu liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın bıraktığı mirasın yol göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının geçmişin zorluklarını aşarak her zaman kendi ayakları üzerinde duran, üretmeye ve gelişmeye devam eden bir halk olduğuna da işaret eden Çavuş, “Bugün bu topraklarda yükselen her değer, halkımızın azminin ve emeğinin eseridir” ifadelerini kullandı.

Çavuş, Cumhuriyeti korumanın ve daha da güçlendirmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirterek, “Egemenliğimizden, özgürlüğümüzden ve devletimizin varlığından asla taviz vermeden geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz” dedi.

Mesajında, “Kuruluşunun 42’nci yılında Cumhuriyetimizi gururla, umutla ve üretimle yaşatıyoruz” ifadelerine yer veren Çavuş, Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı; barış, bereket ve birlik dolu nice yıllar diledi.