Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Çavuş mesajında, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi ve bu muazzam eserin azim ve fedakarlıkla kazanılmış bir zaferin sonucu olduğunu kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de, her zaman Anavatan Türkiye'nin yanında yer alarak, benzer bir direnişle özgürlüğümüze ve egemenliğimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne göz dikenler olsa da, Türk milletinin birlik ve beraberliği, bu emellere ulaşmalarını engelleyecektir. Bizler, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatacak ve geleceğe taşıyacağız.” ifadelerine yer veren Çavuş, Türk gençliğine ve Türk milletine duydukları güvenin tam olduğunu ve Cumhuriyete her daim sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Çavuş, mesajında “Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi saygıyla anıyor, onların bıraktığı mirasa sahip çıkma kararlılığımızı vurgulamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı, hepimize birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir gelecek inşa etme sorumluluğunu yüklemektedir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” dedi.