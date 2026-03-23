Çatalköy’de meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü ile beraberindeki yolcu yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Abuzer Ulu (E-34) yönetimindeki VS 988 plakalı araç ile Uğur Mumcu Caddesine giriş yaparak dikkatsizce U dönüşü yapmaya çalışması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Abdullah Abbas(E-22) yönetimindeki AA 853 E plakalı motosiklet sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır yaralanan AA 853 E plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah Abbas ve motosiklette yolcu olarak bulunan Zain İslam (E-24) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Zain İslam Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde, Abdullah Abbas ise sevk edildiği Girne Dr Suat Günsel Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde tedavi altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında VS 988 plakalı araç sürücüsü Abuzer Ulu tutuklanırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.